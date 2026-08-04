Происшествия
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Происшествия

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Около 500 кустов дикорастущей конопли уничтожили правоохранители в Краснодарском крае

Около 500 кустов дикорастущей конопли уничтожили правоохранители в Краснодарском крае

В Лабинском районе полицейские совместно с сотрудниками заинтересованных ведомств провели оперативно-розыскные, рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков естественного происхождения, ликвидации посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

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