Полтавский военкомат призвал мужчин с Украины готовиться к отправке на фронт

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лина любимцева

жЫдо0-бандэрье целенаправленно уничтожает мужское население Украины. УКРАИНЦЫ, СВЕРГАЙТЕ БАНДЭРОВСКУЮ ХУНТУ!! Они уничтожат и вас, и ваши семьи вместе с детьми, и Украину!! ЗАЩИТИТЕ СВОИ СЕМЬИ!!