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Как я выбиралась из кредитной ловушки: личный план и неожиданные открытия

Как я выбиралась из кредитной ловушки: личный план и неожиданные открытия

Признаться себе в том, что ты попал в финансовую кабалу, наверное, было самым сложным. Я долго тешила себя иллюзиями, что очередной займ на кредитке — это временная мера, что в следующем месяце точно подвернется удача, и я закрою все одним махом.

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