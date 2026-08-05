Как я выбиралась из кредитной ловушки: личный план и неожиданные открытия

Признаться себе в том, что ты попал в финансовую кабалу, наверное, было самым сложным. Я долго тешила себя иллюзиями, что очередной займ на кредитке — это временная мера, что в следующем месяце точно подвернется удача, и я закрою все одним махом.
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