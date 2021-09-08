Россия вышвырнула таджика-русофоба, работавшего на либерду

Несекретные материалыПолитикаРоссия вышвырнула таджика-русофоба, работавшего на либерду Решение о запрете на въезд в отношении очередного креакла с иностранным гражданством приняло МВД России.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевбраво ! клоуна выгнали, а можно было в зоопарк только ГЛАВНЫЕ русофобы и либерасты, которые 20 лет страну разворовывают и антинародные законы сочиняют - по прежнему в креслах, на виллах и яхтах. рс - аффтор, против жуликов ВСЕ нормальные жители России, ибо нормальному человеку омерзительны вранье, воровство, бедность работающего населения, растущие цены и прочие "достижения"Комментировать
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