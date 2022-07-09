В Роспотребнадзоре рассказали, как долго COVID может оставаться в организме

Коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме на протяжении нескольких месяцев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.