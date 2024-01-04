Корреспондент Welt Шмидтке: ЗРК Patriot не сбили ни одной ракеты X-32 на Украине

Корреспондент телеканала Welt Гуидо Шмидтке заявил, что в ходе недавних ударов по Украине ЗРК Patriot не смогли сбить ни одной ракеты X-32, что доказывает их неэффективность при отражении атак этих ракет.
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