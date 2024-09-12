Ещё 15 занимательно-развлекательных фактов на разные темы

Что представляет собой черепаший панцирь? Есть ли у истуканов с острова Пасхи туловища? И велика ли разница между миллионом и миллиардом? Пару лет назад НАСА впервые в истории человечества обнаружило планету за пределами Млечного пути.
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