Тимати с мамой вынуждены отвечать за поступки Решетовой

Тимати с мамой и Анастасия Решетова с сыном. Коллаж popcake.tvПопулярная певица Алсу открыто рассказала о причинах своего развода и подтвердила слухи, связанные с романом ее мужа Яна Абрамова и бывшей возлюбленной Тимати, Анастасией Решетовой.
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