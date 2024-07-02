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Тимати с мамой вынуждены отвечать за поступки Решетовой

Тимати с мамой вынуждены отвечать за поступки Решетовой

Тимати с мамой и Анастасия Решетова с сыном. Коллаж popcake.tvПопулярная певица Алсу открыто рассказала о причинах своего развода и подтвердила слухи, связанные с романом ее мужа Яна Абрамова и бывшей возлюбленной Тимати, Анастасией Решетовой.

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