10 неожиданных фактов о животных

Рути и Вундер предлагают удивляться вместе с ними! 123RF/legion-media.ru Наш мир полон необыкновенных животных! Каждый вид отличается от другого: у всех разные привычки, типы питания, характеристики и модели поведения.
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