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Стармер летит в Париж, а затем к Трампу – Британия готова помогать Украине, вплоть до ввода войск

Стармер летит в Париж, а затем к Трампу – Британия готова помогать Украине, вплоть до ввода войск

Британское издание The Telegraph публикует колонку премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера, в которой он выражает готовность своего правительства ко ввоу войск на Украину в качестве «гарантий безопасности Украины» после подписания мирного соглашения с РФ.

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Комментарии
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федор
Мелкобритовский клоун , смотри а то перенатуги очко лопнет на британский флаг. Ты своими вооруженными силами можешь только папуасов испугать….
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