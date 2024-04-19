Аксенов: в Крыму ради безопасности не проведут Парад Победы и «Бессмертный полк»

День Победы в Крыму отпразднуют без крупных массовых мероприятий. Военный парад и акцию «Бессмертный полк» решили не проводить ради безопасности, объявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
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