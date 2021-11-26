Фактология

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Арестованный чиновник правительства ХМАО мог получить взятку от компании, поставляющей оборудование для больницы-долгостроя

Арестованный чиновник правительства ХМАО мог получить взятку от компании, поставляющей оборудование для больницы-долгостроя

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу официально подтвердил информацию о задержании директора нижневартовского филиала Управления капитального строительства Югры Александра Макарикова.

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