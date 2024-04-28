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Матвиенко: Парламентская ассамблея Совета Европы — пустая и никчемная структура

Матвиенко: Парламентская ассамблея Совета Европы — пустая и никчемная структура

Парламентская ассамблея Совета Европы является пустой и никчемной структурой. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию ПАСЕ, которая призывает к «деколонизации России ради ее демократизации».

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