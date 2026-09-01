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За рулем

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Редкий Гелендваген выставили на продажу: что в нем особенного и сколько просят?

Редкий Гелендваген выставили на продажу: что в нем особенного и сколько просят?

Всего 200 километров на одометре – таким пробегом может похвастаться редчайший Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, который вскоре уйдет с молотка на аукционе RM Sotheby's.

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