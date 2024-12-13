Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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SEC возобновила расследование в отношении Neuralink

SEC возобновила расследование в отношении Neuralink

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе возобновила расследование в отношении стартапа Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink, пишет Reutures, ссылаясь на письмо, опубликованное Маском в четверг на платформе социальных сетей X.

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