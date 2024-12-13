SEC возобновила расследование в отношении Neuralink

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе возобновила расследование в отношении стартапа Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink, пишет Reutures, ссылаясь на письмо, опубликованное Маском в четверг на платформе социальных сетей X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)