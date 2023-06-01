Рослесхоз поручил властям ХМАО нарастить силы для ликвидации вспышки «грозовых» пожаров

Рослесхоз поручил властям Ханты-Мансийского автономного округа усилить меры по тушению пожаров из-за неблагоприятного прогноза грозовой активности.
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