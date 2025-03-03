С 2025 года увеличиваются налоговые вычеты и возврат средств

С 2025 года изменяются правила предоставления налоговых вычетов, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, представитель Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.
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