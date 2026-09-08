Нужно ли сообщать суду об использовании ИИ: разбор п. 42 Постановления Пленума ВС РФ № 15

Пункт 42 Постановления Пленума ВС РФ от 21.05.2026 № 15 обязывает сообщать суду об использовании ИИ. Что такое «сведения о фактах», считается ли ИИ-сервис источником, если акт проверен по КАД, как и что раскрывать, последствия молчания.