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Нужно ли сообщать суду об использовании ИИ: разбор п. 42 Постановления Пленума ВС РФ № 15

Пункт 42 Постановления Пленума ВС РФ от 21.05.2026 № 15 обязывает сообщать суду об использовании ИИ. Что такое «сведения о фактах», считается ли ИИ-сервис источником, если акт проверен по КАД, как и что раскрывать, последствия молчания.

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