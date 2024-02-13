«Корма хватит на всех»: Ольга Орлова позволила годовалой дочери поесть из собачьей миски

Телеведущая Ольга Орлова сняла на видео, как годовалая дочь пробует еду из собачьей миски. Она пошутила по этому поводу и не стала отгонять наследницу от корма для питомцев, вызвав бурную реакцию в соцсетях.
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