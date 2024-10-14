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Маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей

Маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей

Выплаты на второго ребенка вырастут на 61 тысячу рублей.Маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей, а выплаты на второго — на 61 тысячу рублей.

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