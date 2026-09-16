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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишина и Галлямов, Петросян, Фролова, Мозалев, Угожаев заявлены на турнир Trialeti Trophy в Грузии

Стала известна заявка сборной России по фигурному катанию на турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy, который пройдет в Батуми с 1 по 4 октября.

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