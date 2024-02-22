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Адель отреагировала на обвинения в пластической операции

Адель отреагировала на обвинения в пластической операции

Певица объяснила, что с ней произошло на самом деле. Адель объяснила, что с ней произошло на самом деле LEGION-MEDIA35-летняя Адель не смогла смолчать, когда в Сети начали активно обсуждать якобы перенесенную ей пластическую операцию.

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