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Утренняя порция мемов: 18 сентября

Утренняя порция мемов: 18 сентября

Встреча с дикими животными в городских условиях, приметы, которые работают почти всегда, и тяжёлая доля скриншотов — всё это в новой подборке юмора на пятницу 18 сентября.

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