Бочкарёв: Станцию «Электрозаводская» синей ветки соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ

Станцию «Электрозаводская» синей ветки соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал жителям города, что завершено соединение перехода между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро.
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