Дава уединился с Ольгой Бузовой в гримерке

Фанаты думают, что бывшие пара решила дать своим отношениям второй шанс Когда-то Ольгу Бузову и Даву называли самый яркой парой в шоу-бизнесе Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press Ольга Бузова и Давид Манукян, известный как Дава, расстались еще в начале 2021 года.