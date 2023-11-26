Дава уединился с Ольгой Бузовой в гримерке

Фанаты думают, что бывшие пара решила дать своим отношениям второй шанс Когда-то Ольгу Бузову и Даву называли самый яркой парой в шоу-бизнесе Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press Ольга Бузова и Давид Манукян, известный как Дава, расстались еще в начале 2021 года.
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