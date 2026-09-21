Масштабное перевооружение Германии тревожит соседей

Масштабное военное перевооружение Германии, запущенное на фоне российского фактора, вызывает всё большее беспокойство у европейских соседей Берлина.
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