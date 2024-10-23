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За деньги нет! Номинанты "Народного знака качества" призывают не накручивать голоса

За деньги нет! Номинанты "Народного знака качества" призывают не накручивать голоса

Давайте будем честнее, и пусть победит лучший, народный и любимый! "Мы не станем лучше от покупки голосов" – так говорят представители компаний, номинированных на премию "Народный знак качества", о случаях накрутки голосов.

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