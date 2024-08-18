РАНХиГС: в Киеве с 2014 года переименовали 555, названия которых отсылали к РФ

Эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС рассказали РИА Новости, что с 2014 года Украина переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым Киева.
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