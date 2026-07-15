Около 100 человек приняли участие в традиционной донорской акции на севере столицы

Акция «День донора» прошла в Северном округе Москвы. В ней приняли участие около 100 человек. Забор крови, которую направят в московские госпитали, где проходят лечение участники специальной военной операции (СВО), производили врачи Центра крови Федерального медико-биологического агентства России.
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