С черной косой и в шляпе с полями: удалось запечатлеть грустную Анастасию Заворотнюк

Ностальгические воспоминания навевают старые фотографии артистов, на которых можно наблюдать их невинные детские лица, искренние и наивные, доверчивые и сияющие, ведь каждого из них впереди ждала трудная жизнь, наполненная сплетнями и интригами шоу-бизнеса, попытками вырваться из толпы, но в то время дети и представить не могли, что станут особенными и проживут все эти тяготы.