В Омске перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении контракта

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого похищена часть денежных средств, направленных на ремонт самоходной артиллерийской установки.
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