Вот и настал последний день мая, последний день весны. В отличие от 31 августа, в нем нет грусти: ведь впереди не туманная осень, а великий праздник лета.
31 мая
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Вот и настал последний день мая, последний день весны. В отличие от 31 августа, в нем нет грусти: ведь впереди не туманная осень, а великий праздник лета.
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