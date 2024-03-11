Студент МГПУ дебютировал на профессиональном ринге

Студент МГПУ в районе Ростокино Дмитрий Двали выиграл свой первый бой в профессиональном статусе. Поединок состоялся 3 марта на вечере бокса, организованном Международной ассоциацией бокса (IBA) в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
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