Студент МГПУ дебютировал на профессиональном ринге

Студент МГПУ в районе Ростокино Дмитрий Двали выиграл свой первый бой в профессиональном статусе. Поединок состоялся 3 марта на вечере бокса, организованном Международной ассоциацией бокса (IBA) в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи.