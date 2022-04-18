Доход Шипулина за 2021 год – 12,2 млн рублей, у него 9 земельных участков, дом и 2 квартиры. Чепиков задекларировал 7,2 млн рублей

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Государственная Дума РФ опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год. Согласно отчету, доход чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина составил 12,2 млн рублей.