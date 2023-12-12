В Уфе предприниматели сформулировали предложения по повышению прозрачности деятельности участников рынка клининговых услуг

В Уфе Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РБ совместно с Ассоциацией организаций предпринимательства Башкортостана организован Круглый стол на тему «Повышение прозрачности деятельности участников рынка клининговых услуг», в ходе которого были сформулировали предложения по совершенствованию отрасли.