В Уфе предприниматели сформулировали предложения по повышению прозрачности деятельности участников рынка клининговых услуг

В Уфе Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РБ совместно с Ассоциацией организаций предпринимательства Башкортостана организован Круглый стол на тему «Повышение прозрачности деятельности участников рынка клининговых услуг», в ходе которого были сформулировали предложения по совершенствованию отрасли.
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