Врач Леонтьева: нехватка сна способна повышать артериальное давление и риск инсульта Нехватка сна способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, – предупредила врач-терапевт Наталья Леонтьева.
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