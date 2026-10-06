Между двух морей: Темрюкский район принял почти 175,5 тыс. туристов с начала 2026 года. Что увидеть, кроме пляжей?С начала 2026 года Темрюкский район Краснодарского края принял почти 175,5 тыс.
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