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Живая Кубань

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Между двух морей: Темрюкский район принял почти 175,5 тыс. туристов с начала 2026 года. Что увидеть, кроме пляжей?

Между двух морей: Темрюкский район принял почти 175,5 тыс. туристов с начала 2026 года. Что увидеть, кроме пляжей?

Между двух морей: Темрюкский район принял почти 175,5 тыс. туристов с начала 2026 года. Что увидеть, кроме пляжей?С начала 2026 года Темрюкский район Краснодарского края принял почти 175,5 тыс.

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