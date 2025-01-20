Санду назвала незаконными поставки газа из РФ в Приднестровье

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, поскольку нарушают международные санкции, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью блогеру Натану Гарштя.
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