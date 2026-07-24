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Царьград

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Иран ударил дронами по базам США в Кувейте

Иран ударил дронами по базам США в Кувейте

Иранские военные нанесли удары дронами по базам США в Кувейте, включая Арифджан, Аль-Удайри и Доха. Это произошло после возобновления Соединёнными Штатами масштабных атак в ответ на обвинения в нарушении условий меморандума от июня.

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