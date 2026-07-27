Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Легкоатлетка из Алтайского края стала серебряным призером чемпионата России

Легкоатлетка из Алтайского края стала серебряным призером чемпионата России

Всего в турнире приняли участие семь представителей Алтайского края Спортсменка из Алтайского края Виктория Погребняк стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике, который проходил в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии