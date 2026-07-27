Легкоатлетка из Алтайского края стала серебряным призером чемпионата России

Всего в турнире приняли участие семь представителей Алтайского края Спортсменка из Алтайского края Виктория Погребняк стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике, который проходил в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.
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