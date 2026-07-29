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Что делать с комнатными растениями, если вы собрались в отпуск

Что делать с комнатными растениями, если вы собрались в отпуск

О нескольких секретах, как сохранить цветы во время отпуска, рассказала флорист Елизавета Ястова.«Растения убираем с солнечных мест, чтобы было более притенённое, потому что тогда будет меньше испаряться жидкости.

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