Что делать с комнатными растениями, если вы собрались в отпуск

О нескольких секретах, как сохранить цветы во время отпуска, рассказала флорист Елизавета Ястова.«Растения убираем с солнечных мест, чтобы было более притенённое, потому что тогда будет меньше испаряться жидкости.
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