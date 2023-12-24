Есть денежки — есть девушки, а если нету денежек — нету девушек!

Всадники апо п са Сергей Удальцов: Кто сегодня главный экстремист? Представители партии власти накануне выборов президента шокируют народ неадекватными инициативами Президентские выборы в России, которые намечены на 17 марта 2024 года, уже не за горами.
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