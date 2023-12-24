Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Нецветаев
    А ты дебил!Как оттягивалось ...
  • Elena Dmitrieva
    Как легко рассуждать , сидя в тылу, что должны делать ребята, измученные войной за два года. Хотите продолжения? Будь...NYT: Путин готов ...
  • Elena Dmitrieva
    👍NYT: Путин готов ...

Есть денежки — есть девушки, а если нету денежек — нету девушек!

Есть денежки — есть девушки, а если нету денежек — нету девушек!

Всадники апо п са Сергей Удальцов: Кто сегодня главный экстремист? Представители партии власти накануне выборов президента шокируют народ неадекватными инициативами   Президентские выборы в России, которые намечены на 17 марта 2024 года, уже не за горами.

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Комментарии
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Александр Григоров
С твоим умом не понять
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18 час.
Хамит Сабиров
Чем дальше в лес, тем больше дров.
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18 час.
Анатолий Зотов
&quot;Яркие&quot; -то есть, а вот сильных что-то не видать.
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14 час.

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