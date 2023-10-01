AMD сделала что-то совершенно бесполезное? Генерация кадров Fluid Motion Frames из FSR 3 при работе через драйвер отключается, если резко двигать мышкой

PlayStation 5 и Xbox Series X наконец-то смогут справиться с 4K при 60 к/с? FSR 3 с генерацией кадров появится на консолях Технология FSR 3 с генерацией кадров Fluid Motion Frames уже доступна в двух играх в полноценном виде.
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