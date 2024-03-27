Бразилец превращает фотографии незнакомцев в очаровательных мультяшек

Художник из Бразилии Хулио Сезар (Julio Cesar) обожает создавать мультяшек. Кроме создания новых персонажей, он находит фотографии случайных людей из социальных сетей и превращает их в мультипликационных героев.
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