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Осторожнее на тротуарах: специалист рассказал приморцам, как избежать травм в гололед

Осторожнее на тротуарах: специалист рассказал приморцам, как избежать травм в гололед

28 января Владивосток накрыл снег, принесший множество проблем автомобилистам - в городе происходили массовые ДТП, некоторые дороги оказались перекрыты, а также проезжие части заняла снегоуборочная техника.

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