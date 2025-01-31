Beijing BJ60e 2025: обзор китайского гибридного внедорожника с увеличенным запасом хода

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Китайский гибридный внедорожник Beijing BJ60e 2025 модельного года – это новаторский крупногабаритный внедорожник с увеличенным запасом хода, созданный на новой платформе BAIC.
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