"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция на предложение из Средней Азии последовала незамедлительно: "А с какого перепугу?"Уполномоченный по правам человека в Киргизии Джамиля Джаманбаева, выступая на юридическом форуме в Петербурге, внесла несколько предложений, которые касаются условий пребывания киргизских мигрантов в России.