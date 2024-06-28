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Царьград

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"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция на предложение из Средней Азии последовала незамедлительно: "А с какого перепугу?"Уполномоченный по правам человека в Киргизии Джамиля Джаманбаева, выступая на юридическом форуме в Петербурге, внесла несколько предложений, которые касаются условий пребывания киргизских мигрантов в России.

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Комментарии
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СА
Сергей Анисимов
Кто из депутатов лоббирует мигрантские законы наверняка известны. Бастрыкину необходимо провести работу по определению доходов этих депутатов и их родственников. Наверняка найдётся много интересного.
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18 час.

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