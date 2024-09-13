«Оттепель» в армяно-российских отношениях – возвращение к реальности?

Вашингтон и Брюссель продолжают кормить армянских «партнёров» ни к чему не обязывающими обещаниями После долгого периода охлаждения, армяно-российские отношения демонстрируют некоторые признаки потепления, что особенно заметно на фоне последних событий.
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