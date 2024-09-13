Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Оттепель» в армяно-российских отношениях – возвращение к реальности?

«Оттепель» в армяно-российских отношениях – возвращение к реальности?

Вашингтон и Брюссель продолжают кормить армянских «партнёров» ни к чему не обязывающими обещаниями После долгого периода охлаждения, армяно-российские отношения демонстрируют некоторые признаки потепления, что особенно заметно на фоне последних событий.

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Комментарии
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Добрый Кот
Е*ать-насрать. Оттепель. Так написали, как-будто у нас отношения с великой сверхдержавой, а не с мелкой шлюхой.
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо уничтожить их технику ещё в армянсх парках
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8 час.
Юрий Золотарев
НЕТ ВЕРЫ  этому (ч)удаку Пшику!! Ибо: ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ...
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