Иностранная помощь Украине достигла минимумов с февраля 2022 года

Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского минфина.