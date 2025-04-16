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ИЗВЕСТИЯ iz

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В России специалисты оценили угрозу ИИ для их карьеры

В России специалисты оценили угрозу ИИ для их карьеры

Почти две трети опрошенных специалистов в России (63%) выразили мнение, что искусственный интеллект (ИИ) не представляет угрозы для их карьеры, так как для полноценного развития нейросетей потребуется еще много лет.

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