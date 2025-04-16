В России специалисты оценили угрозу ИИ для их карьеры

Почти две трети опрошенных специалистов в России (63%) выразили мнение, что искусственный интеллект (ИИ) не представляет угрозы для их карьеры, так как для полноценного развития нейросетей потребуется еще много лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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